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Появились кадры беспорядков в Сербии после выборов

Появились кадры беспорядков в Сербии после победы Вучича на президентских выборах

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Darko Vojinovic/AP

В сети появились кадры беспорядков в Сербии после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

На фоне этих событий президент Сербии Александар Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности в связи с беспорядками перед администрацией Белграда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Сербии, заявила, что коллективный Запад пытается раскачать там ситуацию, используя техники майданных переворотов, и единственно возможная реакция — это строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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