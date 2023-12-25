Набиуллина прокомментировала свой статус «разрушитель года»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала статус «разрушитель года» от американской газеты Politico. Об этом пишет издание РБК.

По словам Набиуллиной, ей сложно комментировать сложившуюся ситуацию.

»[Центробанк] вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — поделилась глава ЦБ РФ.

Набиуллина подчеркнула, что после успешного 2022 года многие стали думать, что «нам море по колено», но следует готовиться к усилению санкций со стороны Запада.

До этого Набиуллина называла самыми болезненными санкциями платежи и блокировку активов. По ее словам, ЦБ оценивал риски усиления санкций с 2014 года и во многом был готов ко многим из них.

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