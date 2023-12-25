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Набиуллина прокомментировала свой статус «разрушитель года»

Набиуллина поддержала действия ЦБ после статуса «разрушитель года» от Politico

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала статус «разрушитель года» от американской газеты Politico. Об этом пишет издание РБК.

По словам Набиуллиной, ей сложно комментировать сложившуюся ситуацию.

»[Центробанк] вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — поделилась глава ЦБ РФ.

Набиуллина подчеркнула, что после успешного 2022 года многие стали думать, что «нам море по колено», но следует готовиться к усилению санкций со стороны Запада.

До этого Набиуллина называла самыми болезненными санкциями платежи и блокировку активов. По ее словам, ЦБ оценивал риски усиления санкций с 2014 года и во многом был готов ко многим из них.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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