Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году

Песков: зарубежные поездки у Путина в 2024 году планируются, но не в начале года

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в 2024 году, но не в начале года. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о планируемых зарубежных визитах лидера РФ.

Ранее Песков сообщил, что Путин подарил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ стал очень неприятным событием для США и их западных союзников под занавес года.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих двух стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами