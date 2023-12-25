В Кремле рассказали о планируемых зарубежных визитах Путина в 2024 году

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в 2024 году, но не в начале года. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о планируемых зарубежных визитах лидера РФ.

Ранее Песков сообщил, что Путин подарил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ стал очень неприятным событием для США и их западных союзников под занавес года.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих двух стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России.