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Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией»

И.о. мэра Белграда Шапич назвал беспорядки в сербской столице «майданизацией»

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что беспорядки в центре сербской столицы, во время которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином «майданизация». Соответствующее заявление он сделал после осмотра повреждений.

«Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация», — сказал Шапич.

Он также обратился ко всем тем, кто так не считает.

«Если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, то это означает, что вы уничтожили государство, которое завтра не сможет защитить даже тех людей, ради которых, как вы считаете, вам необходимо бороться», — заявил и.о. мэра.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Сербии нет революции и правоохранительные органы успешно контролируют ситуацию.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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