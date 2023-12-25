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В Европарламенте фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в Газе и назвали «фрау геноцид»

Евродепутат Дейли из-за войны в Газе назвала фон дер Ляйен «фрау геноцид»

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Johanna Geron/Reuters

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является ответственной за разжигание конфликта в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Дейли выразила уверенность в том, что деятельность фон дер Ляйен привела к жестокой войне в секторе Газа. Депутат назвала главу Еврокомиссии «фрау геноцид», сказав, что такого мнения придерживаются многие европейцы.

Ранее сообщалось, что в результате ударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа пострадало большое количество палестинцев.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска углубляются внутрь сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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