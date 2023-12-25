Вучич встретится с послом России в связи с беспорядками в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич встретится с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко в связи с беспорядками, прошедшими в сербской столице, передает ТАСС ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, встреча пройдет в понедельник, 25 декабря, в 9:00 (11:00 по московскому времени).

До этого Вучич заявил, что в Сербии нет революции и правоохранительные органы успешно контролируют ситуацию.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Вучич выступил со срочным обращением к нации.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.