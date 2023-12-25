В преддверии католического Рождества заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свой интерес к состоянию Европы, которая столкнулась с «проблемами высокой инфляции, беспорядками со стороны украинцев и некомпетентными политиками». В своем сообщении на английском языке в социальной сети X (ранее известной как Twitter), политик описал ситуацию в ЕС, отмечая «стабильно высокую инфляцию, отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и толпы украинцев, бездельничающих на улицах Европы и получающих пособия, превышающие пенсии европейцев».

Он также упомянул о политиках, которые, по его мнению, неспособны разрешить конфликт между Украиной и Россией и продолжают кричать о войне до «победы».

Позднее Медведев обратился непосредственно к европейским странам, задавая вопрос: «Европа, что с тобой не так? Ты совсем разболелась? С Рождеством!» Политик также добавил ссылки на статьи ведущих западных изданий, включая BBC, Reuters и The Guardian, которые рассказывали о катастрофической инфляции, которая, по словам одного из СМИ, «украла Рождество» в Европе.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.