Вучич назвал попытку захвата городского собрания Белграда атакой на суверенитет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны. Об этом сообщает информационное агентство ТАНЮГ.

Вучич отметил, что оппозиционеры уже начали праздновать и говорить об успешно совершаемой революции. Это ясно свидетельствует, подчеркнул глава государства, что события являются результатом многих серьезных геополитических обстоятельств, с помощью которых хотят уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Сербии. Вучич заявил, что свобода Сербии является высшей ценностью для ее граждан. Поэтому она, а также независимость, самостоятельность и суверенитет страны будут сохранены.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Белграде. Целью предпринятых мер было названо предотвращение прорыва толпы в здание городской скупщины (собрания).

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.