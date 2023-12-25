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Министр обороны Британии испугался победы России на Украине

Глава МО Британии Шэппс: последствия победы России на Украине ощутит весь мир

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что последствия победы России в специальной военной операции (СВО) ощутит весь мир. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Times.

«Если мы позволим (президенту России Владимиру) Путину выиграть эту войну путем затягивания и он каким-то образом выиграет ее, истощив всех остальных, тогда мы пострадаем от последствий. И эти последствия будут невероятно жесткими для Европы, для Великобритании, для мира», — сказал министр.

Он указал, что результаты этого будут ощущаться вплоть до Индо-Тихоокеанского региона.

«Поэтому мы буквально не можем себе позволить не выиграть эту войну», — отметил Шэппс.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США не допустят победы России на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО.

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Операция на Украине
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