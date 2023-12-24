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Вучич пообещал защитить суверенитет Сербии

Вучич пообещал защитить суверенитет Сербии от посягательств на фоне протестов

Вучич пообещал защитить суверенитет Сербии от посягательств на фоне протестов в Белграде. С таким заявлением он выступил в обращении к нации, которое транслирует местное издание Новости.

«Это уже продукт гораздо более серьезных геополитических обстоятельств, посредством которого пытаются ущемить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность, мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул сербский лидер.

Также он заявил, что получил тысячи предложений от граждан, готовых оказать поддержку центральной власти на фоне насильственных протестов, и подчеркнул, что она не требуется.

До этого протестующие перекрыли центр Белграда.

18 октября коалиция Вучича одержала победу на парламентских выборах, однако оппозиция ее не признала, объявив об их фальсификации.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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