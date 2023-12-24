В Белграде протестующие хотят прорваться в здание городской администрации

Участники акции протеста в Белграде пытаются сломать двери и прорваться в здание городской администрации. О ситуации в населенном пункте сообщает РИА Новости.

В материале указано, что в митинге принимают участие сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». К текущему моменту они окружили здание скупщины (представительного органа и администрации) и поднялись на ступени.

Согласно данным агентства, протестующие зажгли файеры. Все произошло после того, как организаторы акции протеста призвали собравшихся сформировать кольцо вокруг здания администрации Белграда.

При этом некоторые участники митинга начали требовать открыть двери и скандировать антиправительственные лозунги. Как отмечается в публикации, ни в одном из окон строения не горит свет. Более того, на месте не видно сотрудников правоохранительных органов.

Вечером 24 декабря в центре столицы началась акция протеста, которую организовали сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». Протестующие собрались у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК), заявив о недовольстве итогами парламентских выборов и муниципальных выборов в самом Белграде.

Согласно информации ТАСС, граждане перекрыли центральную улицу Краля Милана и установили сцену. Последняя находится между зданием избирательной комиссии и резиденцией президента страны Александара Вучича.

До этого глава государства прокомментировал митинги в республике, которые начались еще 18 декабря. Он отверг возможность насильственной смены власти в Сербии, что и послужило причиной для организации новой демонстрации.

Ранее в Кремле оценили победу коалиции сербского президента Александара Вучича на парламентских выборах, которые состоялись 17 декабря.