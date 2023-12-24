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В Госдуме заявили о недопустимости одностороннего расширения границ в Арктике

Харитонов заявил о недопустимости расширения границ США в Арктике

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов заявил, что расширение границ США в регионе в одностороннем порядке недопустимо. Его слова приводит РИА Новости.

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности», — заявил он.

Харитонов напомнил, что Россия в свое время доказала геологическую принадлежность прилегающего к РФ арктического шельфа — тогда в воду опускался научный аппарат.

«И наша заявка на шельф рассматривалась подкомиссией ООН. США же не ратифицировали конвенцию по морскому праву», — подчеркнул депутат.

Также глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что РФ принимает все необходимые меры для соблюдения национальных интересов страны в Арктике.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике. В Госдепе подчеркнули, что расширение границы континентального шельфа страны не создает территориальных споров с Россией.

Ранее стали известны последствия решения США расширить территорию за счет шельфа в Арктике.

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