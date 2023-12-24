В Белграде начался митинг после слов Вучича о недопущении захвата власти

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста, которая проходит у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, к текущему моменту участники митинга уже перекрыли улицу Краля Милана. Последняя считается центральной улицей сербской столицы, подчеркивается в материале.

Более того, протестующие установили сцену между зданием избирательной комиссии и резиденцией президента страны Александара Вучича. В настоящее время на этом месте звучит громкая музыка.

При этом сторонники оппозиционного блока, пришедшие на акцию протеста с флагами Сербии и Европейского союза (ЕС), активно скандируют антиправительственные лозунги. С этой целью они используют мегафоны, а также создают шум при помощи дудок и свистков.

Жители республики начали организовывать митинги у здания РИК еще 18 декабря. Причиной послужило недовольство сторонников блока «Сербия против насилия» итогами парламентских выборов в стране и муниципальных выборов в Белграде.

24 декабря, комментируя митинги в столице, глава государства Александр Вучич отверг возможность насильственной смены власти. Как сказал президент, Сербия является демократической державой и продолжит оставаться таковой в будущем.

Ранее Александр Вучич оценил победу коалиции вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП) на выборах в парламент.