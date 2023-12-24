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Премьер Канады рассказал, какой должен быть путь к миру в Газе

Трюдо: Только отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа откроет путь к миру

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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал путь к миру в текущем палестино-израильском конфликте. Об этом он рассказал в интервью канадскому телеканалу Global News.

«Единственный путь к миру — это освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи и отстранение ХАМАС от руководства в Газе», — заявил он.

По его словам, «это единственный путь вперед».

«Именно поэтому выдвигаются такие условия для прекращения огня», — заявил он.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарное прекращение огня является единственным способом спасти Газу и обеспечить нужды жителей палестинского анклава. Он добавил, что подсчет эффективности гуманитарной помощи в числе грузовиков, которые пересекли границу Газы, является неверным подходом.

Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС не согласен на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

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