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В Госдепе прокомментировали расширение континентального шельфа США

Госдеп: расширение шельфа США не создает территориальных споров с РФ

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Depositphotos

В Госдепе США заявили, что определение границы расширенного континентального шельфа страны не создает территориальных споров с Россией. Соответствующее пояснение размещено на сайт госдепартамента.

«В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что в новых границах континентальный шельф США частично пересекается с аналогичными зонами Канады, Багамских островов и Японии.

До этого США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море.

На карте новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км (это вдвое больше Калифорнии). Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады (которые тоже претендуют на эти территории). США также заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

Ранее стали известны последствия решения США расширить территорию за счет шельфа в Арктике.

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