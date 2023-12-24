Захарова заявила о необходимости оказать реальную помощь детям Газы

Международное сообщество должно оказать детям, проживающим на территории сектора Газа, реальную помощь. На это в комментарии для арабского телеканала Al Mayadeen указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, российские власти принимают все необходимые меры для поддержки населения в палестинском анклаве. При этом действия Москвы, осуществляемые в рамках работы Совета безопасности ООН и на глобальной политической арене в целом, не носят формального характера.

«Политическая помощь Москвы <...> направлена на разрешение кризиса в секторе Газа», — подчеркнула Захарова.

В то же время она указала на необходимость помогать детям из палестинского анклава действиями. Простые слова в данном случае неприемлемы, следует из заявления представителя внешнеполитического ведомства РФ.

23 декабря телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что 40 грузовиков с гуманитарной помощью проехали на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Кроме того, в палестинский анклав из Египта направились шесть бензовозов с дизельным топливом.

Ранее в ООН заявили об отсутствии безопасных мест на территории сектора Газа.