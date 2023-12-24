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Папский посланник Дзуппи заявил о продвижении в мирной миссии по Украине

Посланник Ватикана Дзуппи: в урегулировании на Украине наблюдается продвижение

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

«Что-то движется. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине», — сказал кардинал.

Он отметил, что и в России, и на Украине признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

По его словам, «войны обретают справедливый мир только посредством диалога». Дзуппи также высоко оценил роль Китая в стремлении завершить конфликт.

8 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. По его словам, говорить о папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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