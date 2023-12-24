Глава МИД Индии прибудет в Россию на пять дней

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 25 декабря приедет в Россию на пять дней. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава МИД Индии встретится с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, связанных с экономическим взаимодействием», — сообщили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Также ожидается, что Джайшанкар проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В ходе визита министр посетит мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого товарооборот РФ и Индии вырос до рекордных $54,7 млрд.

С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров вдвое — до $51,4 млрд. При этом поставки индийской продукции в РФ выросли в 1,4 раза и составили $3,3 млрд.

По словам журналистов, благодаря такому бурному росту торговли Россия продолжает оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым по важности поставщиком.

Ранее стало известно, что в 2022 году Россия нарастила внешний долг только перед Индией.