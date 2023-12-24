Вучич рассказал, когда сформируют новый кабмин Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новое правительство страны будет сформировано до конца февраля следующего года. Об этом сообщает RT.

Также Вучич заявил, что новые парламентские выборы в стране пройдут в 2027 году.

18 декабря Вучич после выборов в парламент, на которых победила коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии. Досрочные выборы в Сербии привели к протестам в столице республики. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования в скупщину (парламент) Белграда, выведя тысячи людей на улицы. Демонстрация переросла в попытку штурма столичного избиркома и захвата 70-летнего директора бюро статистики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.