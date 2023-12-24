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Вучич рассказал, когда сформируют новый кабмин Сербии

Вучич: новое правительство Сербии будет сформировано до конца февраля

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новое правительство страны будет сформировано до конца февраля следующего года. Об этом сообщает RT.

Также Вучич заявил, что новые парламентские выборы в стране пройдут в 2027 году.

18 декабря Вучич после выборов в парламент, на которых победила коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии. Досрочные выборы в Сербии привели к протестам в столице республики. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования в скупщину (парламент) Белграда, выведя тысячи людей на улицы. Демонстрация переросла в попытку штурма столичного избиркома и захвата 70-летнего директора бюро статистики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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