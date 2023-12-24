Правительство Украины рискует потерять контроль над значительной частью западной территории страны, так как соседние государства могут захотеть вернуть соответствующие земли себе. На это в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue works указал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Как сказал эксперт, речь идет о возможных территориальных притязаниях Венгрии и Польши. Более того, аналогичные претензии к Украине может предъявить румынское руководство.

«Я думаю, что Одесса будет снова включена в состав РФ, вероятно уже в 2024 году. <...> Также вполне возможно, что исторически румынские территории вернутся к Румынии, часть вернется к Венгрии, а другие территории — к Польше», — отметил экс-сотрудник американских спецслужб.

Он добавил, что подобное развитие событий является «плохими новостями» для Киева. По словам Джонсона, украинские власти уже лишились шанса на «светлое будущее».

В частности, эксперт обратил внимание на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Бывший сотрудник ЦРУ выразил уверенность, что в данный момент президенту страны Владимиру Зеленскому регулярно докладывают о потерянных позициях на поле боя и дефиците боеприпасов.

Ранее в США призвали сменить риторику в рамках переговоров с РФ по украинскому конфликту.