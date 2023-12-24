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Боррель призвал мобилизовать все силы для недопущения победы России на Украине

Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия победит на Украине в случае, если Европейский союз (ЕС) не мобилизует все свои возможности. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Боррель подчеркнул, что если Евросоюз «не изменит курс» и не мобилизует все возможности, то Владимир Путин победит в конфликте на Украине. Он также назвал Россию «великой державой», которая угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине».

«Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе», — сказал Боррель.

Глава евродипломатии выразил точку зрения, что Москва не удовлетворится «ограниченной территориальной победой», поэтому ЕС следует готовиться к боевым действиям высокой интенсивности на Украине в течение долгого времени.

До этого Боррель заявил, что Евросоюзу следует нарастить «возможности убеждать» другие страны в собственной правоте по российско-украинскому конфликту, так как от него требуют «остановить эту войну» и не желают обсуждать антироссийские санкции.

Ранее на Западе предрекли Украине ужасную зиму.

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