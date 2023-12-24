В Польше раскрыли, к чему приведет принятие нового миграционного пакта в ЕС

Депутат Европейского парламента от польской партии «Право и справедливость» Ядвига Вишневска раскритиковала реформу миграционной политики Европейского союза (ЕС), заявив, что она легализует преступную деятельность и ведет к росту опасности на континенте. Ее слова приводит Do Rzeczy.

«Это [принятие миграционного пакта] открывает путь к нелегальной миграции, то есть легализации незаконной деятельности. Навязывать государствам-членам принцип «бери или плати» очень опасно. А сам принцип принудительной солидарности противоречит сути солидарности. Мы имеем дело с абсолютно беспрецедентной ситуацией», — сказала Вишневска.

По ее словам, принятый миграционный пакт — «плохое решение», он не уберет проблемы, связанные с нелегальным пересечением границ в Европе.

«Запуск миграционного пакта и включенного в него принципа принудительного переселения легализует нелегальную миграцию в Евросоюз. Легализует незаконную преступную деятельность. И это опасно», — констатировала парламентарий.

До этого еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон заявила, что Европейский парламент и государства — члены Евросоюза пришли к соглашению по реформе миграционной политики. Йоханссон уточнила, что это поможет лучше защитить границы стран ЕС. Еврокомиссар подчеркнула, что реформа на основе европейских ценностей поможет укреплению солидарности и дополнительно защитит просителей убежища.

Пакт о миграции и предоставлении убежища теперь должен пройти формальную процедуру утверждения. Он содержит новые правила, регулирующие усиление контроля на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и выдворения тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС.

Ранее в Италии сочли процесс исламизации несовместимым с ценностями Европы.