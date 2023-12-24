Санду намерена инициировать референдум о евроинтеграции Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики. Соответствующие заявления она сделала в видеообращении к третьей годовщине нахождения на посту главы государства.

«За три года мандата нам удалось сохранить мир у нас дома, укрепить независимость страны, у нас правительство — вместе с народом, и мы начали переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз. Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы», — сказала Санду.

В связи с этим президент Молдавии обратилась к парламенту для организации референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз. Она напомнила, что в рамках своего президентского срока обязалась выполнить миссию по вступлению в ЕС.

До этого глава Евросовета заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее экс-премьер Молдавии предостерег от эйфории после решений ЕС.