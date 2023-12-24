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Путин позвонил Алиеву и поздравил его с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения по телефону

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин лично позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом говорится на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения», — сообщили в пресс-службе президента.

Лидеры двух стран отметили высокий уровень взаимодействия России и Азербайджана, а также договорились продолжить личные контакты.

До этого Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму, в которой отметил заслуги азербайджанского президента перед своей страной, а также его вклад в укрепление союзнических отношений с РФ.

24 декабря Ильхаму Алиеву исполнилось 62 года. Политик впервые вступил в должность президента Азербайджана 31 октября 2003 года. Если он победит на выборах в феврале 2024 года, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева на выборах президента.

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