В ЦАР заявили о необходимости противостоять нацизму

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила о необходимости противостоять возрождению нацизма. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Именно так Байпо-Темон объяснила решение ЦАР проголосовать за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма. Она напомнила о существующей проблеме расизма в мире, который становится все менее скрытым.

«Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае, противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира», — сообщила министр.

Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Большинство стран ее поддержали: 118 голосов. Однако 49 стран оказались против, еще 14 воздержались от участия в голосовании.

Среди тех, кто выступил против, оказались такие государства, как США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.

По итогам результатов голосования министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в искренности раскаяния ФРГ, Италии и Японии за Вторую мировую войну.

Ранее в Совфеде назвали позором решение ряда стран отвергнуть резолюцию о борьбе с нацизмом.