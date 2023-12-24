Боррель опасается победы правых на выборах в Европарламент

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выразил беспокойство, что на предстоящих выборах в Европейский парламент избиратели могут поддержать правые популистские партии из-за страха перед неизвестностью и военных конфликтов. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, июньские выборы в Европарламент могут оказаться столь же судьбоносными, как и предстоящие выборы президента в Соединенных Штатах.

«Я боюсь страха, я боюсь, что европейцы проголосуют, потому что они боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенности порождает гормон, требующий реакции безопасности. Это факт», — сказал Боррелль.

До этого Боррель сравнил Европейский союз (ЕС) с магнитом, к которому тянутся государства и народы.

«На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза…» — заявил Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС раскритиковал требования остановить конфликт на Украине.