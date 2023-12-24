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Байден: президенты США могут преследоваться законом

Байден сообщил, что президенты США могут преследоваться законом

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым президентов могут освободить от судебного преследования. Об этом сообщает Bloomberg.

Так Байден отреагировал на требование экс-президента США Дональда Трампа об иммунитете. По его мнению, нет «ни единой причины» для того, чтобы быть уверенным в том, что нужно запретить преследование американских президентов.

Ранее бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр предупредил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом его президентство не станет продуктивным, так как он будет сосредоточен на политическом возмездии демократам. Он выразил беспокойство его стилем управления и тем фактом, что Трамп «продолжает потакать гневу и разочарованию вместо конструктивного подхода к решению проблем». По его словам, возможное президентство Трампа «будет хаотичным и не принесет много».

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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