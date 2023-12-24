Байден: президенты США могут преследоваться законом

Президент США Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым президентов могут освободить от судебного преследования. Об этом сообщает Bloomberg.

Так Байден отреагировал на требование экс-президента США Дональда Трампа об иммунитете. По его мнению, нет «ни единой причины» для того, чтобы быть уверенным в том, что нужно запретить преследование американских президентов.

Ранее бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр предупредил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом его президентство не станет продуктивным, так как он будет сосредоточен на политическом возмездии демократам. Он выразил беспокойство его стилем управления и тем фактом, что Трамп «продолжает потакать гневу и разочарованию вместо конструктивного подхода к решению проблем». По его словам, возможное президентство Трампа «будет хаотичным и не принесет много».

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».