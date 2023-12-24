В ЦАР хотят, чтобы зерно из РФ в Африку дошло как можно быстрее

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республике (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила, что страна предпринимает все необходимые меры для того, чтобы зерно, направленное африканским государствам из России, дошло до них как можно быстрее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас ведутся дела так, чтобы получатели этих пожертвований могли получить к ним доступ очень быстро», — сказала Байпо-Темон.

Ранее Байпо-Темон сообщила, что не исключает участия в саммите БРИКС в России в случае получения приглашения. Президент России Владимир Путин ранее определил Казань местом проведения встречи глав членов БРИКС в 2024 году.

До этого сообщалось, что российское зерно, которое предназначено для поставок нуждающимся африканским странам, планируется вывезти 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск. Газета утверждает, что график должен быть уточнен в ближайшие дни. После того как суда достигнут территории Турции, зерно будет переработано на мукомольных заводах, которые принадлежат частному сектору.

Уточняется, что на первом этапе муку отправят в Мали, Сомали, Зимбабве, Буркина-Фасо, Эритрею и ЦАР.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал продление зерновой сделки одной из важнейших задач организации.