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Володин заявил, что Байден лишает США последнего преимущества

Володин: США уже утратили экономическое лидерство из-за действий Байдена

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США уже утратили экономическое лидерство и могут из-действий американского президента Джо Байдена лишиться своего последнего инструмента влияния в виде доллара. Об этом спикер нижней палаты парламента рассказал в своем Telegram-канале.

«Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. <...> В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества», — написал Володин.

Параллельно, отмечает спикер Госдумы, Россия начинает рассчитываться с другими странами, используя национальные валюты, и если раньше доля валют недружественных государств в торговле достигала 96%, то в данный момент она упала до 24%.

Также Володин прогнозирует, что прочие страны станут активнее отказываться от долларовых резервов, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность.

До этого стало известно, что Пакистан впервые расплатился за российское зерно в дирхамах ОАЭ, а не в долларах. За осень он импортировал 377,2 тыс. тонн пшеницы из РФ на 10,6 млрд руб. Почти 82% суммы были оплачены в дирхамах.

Ранее Володин назвал причины рецессии в странах Евросоюза.

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