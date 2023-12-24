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Испания снимет вето на участие ЕС в операции в Красном море

Mundo: Испания снимет вето на участие Евросоюза в операции США в Красном море

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Армия обороны Израиля

Испания снимет вето на участие Европы в операции США по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, однако сама не будет в ней участвовать. Об этом сообщает издание Mundo.

По данным источников газеты в министерстве обороны страны, Мадрид пересмотрит свое решение, связанное с запретом на участие Европейского союза в миссии в Красном море.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе как минимум с пятью партнерами намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море.

В рамках военной операции «Страж процветания», усиленной военно-морской группы в Красном море, о которой Пентагон объявил 18 декабря, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников.

15 декабря сообщалось, что хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море. Хуситы объясняют свое поведение реакцией на действия Израиля в секторе Газа.

До этого в Красном море было атаковано грузовое судно, которое шло под флагом Гонконга. Сообщается, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна. До этого в компании Maersk опровергли сообщения об ударе беспилотника по своему контейнеровозу.

Ранее журналисты рассказали, как США нарастили военные силы в Красном море.

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