Путин отметил вклад Алиева в союзнические отношения между Россией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения и отметил его заслуги. Телеграмма Путина Алиеву опубликована на сайте Кремля.

По словам российского президента, при Алиеве Азербайджан добивается экономических успехов, а также играет значимую роль в региональных и международных делах. Кроме того, отметил Путин, вклад азербайджанского лидера в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном сложно переоценить.

Президент РФ выразил готовность к продолжению совместной работы и конструктивного диалога, а также пожелал Алиеву благополучия, счастья и крепкого здоровья.

До этого сообщалось, что Ильхам Алиев примет участие на внеочередных выборах главы государства. Голосование пройдет 7 февраля 2024 года.

Алиев впервые вступил на должность президента Азербайджана с 31 октября 2003 года. Если он победит на выборах 2024 года, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее в России заявили, что рассчитывают на приезд Алиева на неформальный саммит СНГ.