Аргентина прорабатывает вопрос признания ХАМАС террористами

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил в соцсети X, что аргентинское правительство работает над внесением палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций, передает ТАСС.

«Мы работаем над этим», — написал Милей, отвечая на сообщение одного из пользователей соцсети, который заявил, что у аргентинских евреев есть «рождественское желание», чтобы ХАМАС внесли в список террористических организаций.

Ранее новый президент Аргентины запустил процесс массового увольнения государственных служащих. В рамках него работы лишились сразу около 23 тыс. человек.

Вечером 20 декабря Милей выступил с обращением к аргентинцам, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Он назвал 30 основных реформ, в которые вошли отказ от упорядочения цен, реформа таможенных правил для улучшения международной торговли, подготовка к приватизации госкомпаний и вето на введение запретов на экспорт.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.