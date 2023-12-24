В Европарламенте обвинили Запад в предательстве Украины

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на своей странице в соцсети Х заявила, что Запад вынуждает Украину рассматривать менее выгодные условия заключения мира с Россией, тем самым предавая Киев.

«Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось. Сейчас ... Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 22 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу», — написала она.

Ранее сообщалось, что шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия оказания помощи Украине со стороны Запада не сработала, и именно Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.