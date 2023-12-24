Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, с начала российско-украинского конфликта прошло уже почти два года, а «неизбежное предательство Запада уже началось».

Депутат считает, что в текущий момент, когда Украина уже потеряла десятки тысяч человек в боевых действиях, Киев хотят вынудить заключить мир на более худших условиях, чем в апреле 2022 года, когда Североатлантический альянса призывал продолжать борьбу.

До этого стало известно, что Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам по украинскому конфликту, в том числе о прекращении огня.

Источники утверждают, что подобные сигналы поступают с сентября в рамках «закулисной дипломатии».

Отмечается, что на Западе опасаются, что Украина может отказаться от такой сделки, или идея Москвы урегулировать конфликт таким образом окажется лишь «попыткой Кремля ввести в заблуждение».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.