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Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен

Флориан Филиппо: торговая политика фон дер Ляйен приведет Францию к катастрофе

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, Евросоюз «убивает» Францию. Он подчеркнул, что 18 декабря фон дер Ляйен подписала новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кений. Политик предложил «быстро уничтожить» Евросоюз, чтобы «освободить себя».

Филиппо утверждает, что французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за экспорта цветов из Кенни, которые будут стоить на местном рынке в разы дешевле, чем товары локального производства. По его мнению, подобные действия могут поставить сельское хозяйство страны «на колени».

До этого немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен способствует разрушению Евросоюза своими заявлениями об Украине.

Предприниматель считает, что намерение фон дер Ляйен выработать «альтернативу» для решения проблем ЕС приводит к разрушению союза.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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