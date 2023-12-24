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В МИД РФ сочли, что вопрос трибунала для Киева станет актуальнее с приближением России к победе

МИД РФ: трибунал для властей Украины будет актуальнее с приближением РФ к победе

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Формат трибунала для политического руководства Украины приобретет особую актуальность по мере приближения России к победе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала »Соловьев Live».

По его словам, сейчас вопрос о создании трибунала для украинских властей находится «в политическом обсуждении».

«Чем ближе к нашей победе будет, тем яснее будет обрисовываться форма этого трибунала», — считает Мирошник.

Дипломат отметил, что в первую очередь требуется прекратить Киеву западную поддержку и пресечь поставки вооружений из США и стран Евросоюза. Посол подчеркнул, что политическое руководство Украины должно понести ответственность за то, что оно «сделало со своей страной». Кроме того, Мирошник обратил внимание, что следует наказать командиров, которые «выполняли преступные приказы».

В начале декабря в МИД РФ заявили о проработке вопроса о трибунале для украинского руководства.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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