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Новый президент Аргентины планирует массовое увольнение госслужащих

Infocielo: президент Аргентины Милей хочет уволить около 7 тыс госслужащих

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Agustin Marcarian/Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей накануне праздников решил уволить всех государственных служащих, которые были приняты на работу после 1 января 2023 года. Об этом сообщает Infocielo.

В публикации отмечается, что своих постов могут лишиться порядка семи тысячи чиновников, а персонал, который был трудоустроен до 1 января 2023 года, ожидает проверки.

Издание подчеркивает, что реформа президента коснется государственных органов и компаний, чей контрольный пакет находится в госсобственности. Подобной мерой новое правительство Аргентины планирует сократить бюджетные расходы.

До этого стало известно, что Милей уволил 23 тысячи госслужащих.

21 декабря Милей подписал указ о проведении 300 реформ по либерализации экономики Аргентины. По словам главы государства, их целью является возвращение свободы и ликвидация огромного количества барьеров, задерживающих развитие страны.

В тот же день он объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере Аргентины до конца 2025 года.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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