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Американские журналисты увидели сигналы РФ к прекращению огня на Украине

NYT: Россия посылает Западу сигналы о готовности к переговорам по Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам по украинскому конфликту, в том числе о прекращении огня, пишет издание The New York Times, ссылаясь на двух близких к Кремлю экс-чиновников.

В публикации говорится, что Кремль готов заморозить боевые действия, оставшись на нынешних позициях. Один из чиновников уверен, что Россия не намерена «отступать ни на метр».

Источники утверждают, что подобные сигналы поступают с сентября в рамках «закулисной дипломатии».

Отмечается, что на Западе опасаются, что Украина может отказаться от такой сделки, или идея Москвы урегулировать конфликт таким образом окажется лишь «попыткой Кремля ввести в заблуждение».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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Операция на Украине
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