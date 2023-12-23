Песков объяснил, зачем Путину переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО). Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что российский лидер якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», — пояснил Песков.

Цели СВО, по заявлению российских властей, включают в себя демилитаризацию и денацификацию Украины.

19 декабря Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Россия не собирается отказываться от своих целей СВО. Президент отметил, что в настоящее время армия России владеет инициативой на линии боевого соприкосновения и делает то, что считает нужным, и там, где нужно.

А в конце ноября глава государства вновь напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. При этом именно Киев публично объявил о том, что выходит из переговорного процесса, а украинский лидер Владимир Зеленский даже подписал указ, запрещающий вести с РФ такие переговоры.

Ранее Путин рассказал, как Запад «переиграл» РФ после 2014 года.