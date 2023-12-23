В Кремле рассказали о повестке заседания ВЕЭС в Петербурге с участием Путина

Повестка заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, в котором планируется участие президента РФ Владимира Путина, будет содержательная. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ожидается, что 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание высшего совета ЕАЭС на уровне президентов, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

До этого сообщалось, что президент рассчитывает увидеться с главами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Лидеры СНГ также собирались на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в Минске в ноябре. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в мероприятии отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее Путин заявил о необходимости укрепить финансовый суверенитет стран ЕАЭС.