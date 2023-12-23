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Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран

Песков: Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Недружественных не будет (поздравлять — Прим. — «Газеты.Ru», дружественных — будет», — сказал Песков.

В список недружественных стран, в частности, входят США, Канада, все государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и ряд других.

В конце прошлого года Владимир Путин тоже не стал поздравлять с Новым годом глав недружественных стран. Пресс-секретарь президент тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

Перед этим Песков объяснял, почему российский лидер не собирается поздравлять с Новым годом президента США Джо Байдена. По словам представителя Кремля, Россия и США настолько далеко зашли в «недружественности», что сейчас не до новогодних поздравлений.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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