Президент Ирана назвал США «крупнейшим фактором нестабильности» в мире

США являются крупнейшим фактором нестабильности в мире, а также несут ответственность за величайшие преступления против прав человека. На это в ходе Тегеранской международной конференции по ситуации в секторе Газа заявил иранский президент Эбрахим Раиси, заявление которого опубликовано на официальном сайте главы республики.

По словам Раиси, американские власти претендуют на роль защитника демократии и свободы во всем мире. Однако к текущему моменту уже все осознали, что Вашингтон никак нельзя назвать фактором стабильности в каком-либо из регионов.

«Они (США — «Газета.Ru») сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека <...> были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности», — подчеркнул иранский лидер.

Как следует из слов главы государства, американское руководство негативно влияет на ситуацию в Афганистане и Сирии. То же касается Ливана, Ирака и других «горячих точек», резюмировал он.

23 декабря президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых лидеры двух стран обсудили ситуацию в секторе Газа. По данным агентства Mehr, во время беседы стороны обратили внимание на необходимость поддерживать единство исламских государств.

Ранее в Иране пригрозили США блокадой Средиземного моря.