Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Ирана назвал США «крупнейшим фактором нестабильности» в мире

Президент Ирана Раиси: США являются крупнейшим фактором дестабилизации в мире

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

США являются крупнейшим фактором нестабильности в мире, а также несут ответственность за величайшие преступления против прав человека. На это в ходе Тегеранской международной конференции по ситуации в секторе Газа заявил иранский президент Эбрахим Раиси, заявление которого опубликовано на официальном сайте главы республики.

По словам Раиси, американские власти претендуют на роль защитника демократии и свободы во всем мире. Однако к текущему моменту уже все осознали, что Вашингтон никак нельзя назвать фактором стабильности в каком-либо из регионов.

«Они (США — «Газета.Ru») сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека <...> были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности», — подчеркнул иранский лидер.

Как следует из слов главы государства, американское руководство негативно влияет на ситуацию в Афганистане и Сирии. То же касается Ливана, Ирака и других «горячих точек», резюмировал он.

23 декабря президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых лидеры двух стран обсудили ситуацию в секторе Газа. По данным агентства Mehr, во время беседы стороны обратили внимание на необходимость поддерживать единство исламских государств.

Ранее в Иране пригрозили США блокадой Средиземного моря.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами