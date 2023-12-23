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Орбан назвал причину ухудшения отношений Венгрии и Украины

Орбан: отношения Будапешта и Киева ухудшились по вине украинского правительства

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Marton Monus/Reuters

Ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Киев. На это в ходе интервью для газеты Magyar Nemzet указал председатель правительства республики Виктор Орбан.

Как сказал премьер-министр, в последние годы он не раз пытался проанализировать причины ухудшения отношений между Будапештом и Киевом. При этом он пришел к выводу, что Венгрия не виновата в подобном развитии событий.

По словам Орбана, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье. В частности, речь идет о нарушении прав проживающего здесь венгерского меньшинства со стороны руководства Украины.

Глава кабинета министров подчеркнул, что Киев еще в 2015 году начал принимать различные законы о национальных меньшинствах. В результате права соответствующих общин на территории страны оказались сильно ограничены.

«Вот уже восемь лет венгры, родившиеся в Закарпатье, лишены своих прав», — отметил Орбан.

Также он добавил, что этнические венгры живут в упомянутом регионе больше 1000 лет. На этом фоне премьер-министр республики обратился к украинским властям с требованием восстановить права национальных меньшинств и уточнил, что только это поможет улучшить отношения между странами.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан признался, что его «тошнит» от Европейского союза (ЕС).

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