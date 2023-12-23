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В США раскрыли, какой подарок для демократов на Рождество был бы лучшим

Fox: все, что хотят демократы на Рождество, это исключить Трампа из бюллетеней

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Charlie Neibergall/AP

Все, что хотят члены демократической партии США на Рождество, это исключение экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из избирательных бюллетеней. Такое мнение выразил ведущий американского телеканала Fox News Уилл Клейн.

«Все, чего хотят демократы на Рождество, — это исключить Трампа из избирательных бюллетеней», — заявил Клейн.

19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

В свою очередь, обозреватель газеты New York Times Сэмюэл Мойн заявлял, что Верховному суду США следует единогласно отменить решение суда в Колорадо, которое запрещает экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз.

Ранее Байден ушел на каникулы.

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