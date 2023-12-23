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Командир ВСУ заявил, что конфликт с Россией закончится переговорами

Командир ВСУ Самовар заявил, что конфликт РФ и Украины закончится переговорами

Конфликт между Россией и Украиной завершится переговорами. Такое мнение выразил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар, слова которого передает «Страна.ua».

«2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 202-й вместе взятые. Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», — заявил Самовар.

Он также отметил превосходство России в средствах и мобилизационном потенциале. По его мнению, Россия гарантированно одержит победу, если конфликт продолжится в том же духе.

23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия оказания помощи Украине со стороны Запада не сработала, и именно Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной.

Американская газета The Nation писала, что Вашингтон должен заставить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры, так как у Киева нет шансов на победу в конфликте с Москвой.

Ранее в США выразили мнение, что Зеленского ликвидируют по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного.

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