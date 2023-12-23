Орбан заявил, что его «тошнит» от Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его «тошнит» от попыток Брюсселя навязать Будапешту ложные решение во ряду вопросов, в том числе по Украине. Его слова приводит Magyar Nemzet.

Политик сказал в интервью изданию, что намерен добиваться изменений в руководстве Европейского союза и надеется в этом плане на итоги выборов в Европарламент в июне 2024 года.

Венгерский премьер обратил внимание на то, что Еврокомиссия предлагает всем странам-членам ЕС повысить взносы и внести поправки в бюджет организации, чтобы увеличить помощь Украине, то есть «отдавать на это деньги венгров». Он согласился с тем, что это вопиющая наглость.

«Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации», — высказал свое мнение Орбан.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах Венгрии необходимо двигаться дальше, расширять свои позиции, находить союзников и улучшать Евросоюз, нельзя только злиться.

В ноябре Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Европейского союза (ЕС) Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева.

Ранее в Венгрии посоветовали региональному содружеству разработать «план Б» из-за неспособности Украины одержать верх над Россией.