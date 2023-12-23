Съезд СРЗП поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время съезда в Москве поддержали выдвижение кандидатом в президенты Российской Федерации действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.



XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. Сбор подписей граждан в его поддержку начнется 23 декабря. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее в ЦИК сообщили, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.