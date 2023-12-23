В США заявили, что Зеленский не может сам принять решение о переговорах

Вашингтон должен заставить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры, так как у Киева нет шансов на победу в конфликте с Москвой. Об этом пишет американская газета The Nation.

По словам авторов материала, в данный момент на фронте наблюдается «тупиковая ситуация». Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли завладеть инициативой, несмотря на многомиллиардное финансирование со стороны американских властей.

«Администрации [президента США] Джо Байдена придется считаться с реальностью», — говорится в статье.

Как подчеркивается в публикации, западные вооружения не помогают Киеву достичь результатов на поле боя. Но даже в такой ситуации американский и украинский лидеры не изменяют «привычке», требуя поставить в зону конфликта все больше техники и боеприпасов.

В свою очередь, обозреватели указали на необходимость начать мирные переговоры. Авторы материала призвали США подтолкнуть Украину к возобновлению диалога с РФ.

«Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор не имеющий ответа вопрос заключается в том, на каких условиях украинское и российское правительства могут подписать соглашение о прекращении огня», — отмечается в публикации.

При этом единственный способ получить ответ на данный вопрос — провести переговоры, резюмировали обозреватели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос о проведении переговоров с РФ.