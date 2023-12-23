Увеличилось число желающих стать кандидатами в президенты России

Число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

Ранее Памфилова сообщала о 16 кандидатах.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала глава ЦИК.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. Сбор подписей граждан в его поддержку начнется 23 декабря. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.