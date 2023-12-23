В США раскрыли отношение мирового сообщества к политике Вашингтона в Газе

Большая часть мирового сообщества считает, что администрация президента США Джо Байдена способствует «смертоносной кампании» Израиля в секторе Газа. Об пишет американская газета New York Times.

«Сегодня, когда Соединенные Штаты защищают интересы Израиля в Организации Объединенных Наций, поддерживают его цель уничтожить ХАМАС и предоставляют ему боеприпасы, большая часть мира считает, что администрация Байдена способствует неоправданно смертоносной израильской военной кампании», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что Соединенные Штаты находятся в противоречии с такими союзниками, как Франция, Канада, Австралия и Япония.

Последние проголосовали за резолюцию, призывающую к прекращению огня в секторе Газа, а США, в свою очередь, наложили на нее вето.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке признают, что последние недели «были трудными» для Вашингтона, поскольку США поддерживали и защищали израильскую кампанию.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США предложили Совету Безопасности ООН не мешать, пока они заняты продвижением интересов на Ближнем Востоке.

Ранее в ООН приняли резолюцию о расширении гумпомощи сектору Газа.